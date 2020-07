Situazione Precari, L’Appello del PSI (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il PSI pubblica un comunicato che pone l’attenzione sull’attuale Situazione dei Precari. Il PSI si riferisce in particolare ad una proposta di modifica dell’art. 231 del Decreto Rilancio che riguarda non solo docenti Precari ma anche personale amministrativo e tecnico. La proposta prevede che il personale scolastico, assunto a tempo determinato all’inizio del prossimo anno scolastico, possa essere licenziato, in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza, senza aver diritto ad alcun indennizzo. Il PSI si appella alle forze politiche per proteggere i diritti dei lavoratori ed evitare che si applichi una proposta così ingiusta. Leggi su youreduaction

