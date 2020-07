Simeone, qualificazione Champions è una responsabilità (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - "È una responsabilità qualificarsi in Champions, guardando sempre alla crescita che il club ha da questa possibilità che generiamo qualificandoci anno dopo anno". In vista della ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Simeone qualificazione

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "È una responsabilità qualificarsi in Champions, guardando sempre alla crescita che il club ha da questa possibilità che generiamo qualificandoci anno dopo anno". In vista dell ...Ore 12.13 - A Madrid per l'Atletico ci sono Diego Simeone, Koke ed il Presidente Enrique Cerezo. Ore 12.11 - In collegamento da Torino ci sono Nedved e Chiellini per assistere, in video-collegamento, ...