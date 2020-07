Siena: violenze sessuali su minori via web. Ordinate da due 17enni a pagamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due diciassettenni ex compagni di scuola, un ragazzo e una ragazza, ordinavano violenze e torture via web. Pagando in criptovalute. Sono riusciti ad accedere a siti nascosti nel deep web e qui assistevano a violenze sessuali e torture praticate in diretta da adulti su minori, interagendo con i protagonisti Leggi su firenzepost

