Roma, Virginia Raggi sul nuovo stadio: “A breve delibera in Giunta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) A piccoli passi va avanti il progetto per il nuovo stadio della Roma. A confermarlo è direttamente il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che interrogata sull’argomento ha spiegato: “Stiamo andando avanti, a breve la delibera arriverà in Giunta. E’ questione di giorni, compatibilmente con tutti gli atti che sono il lavorazione nei vari uffici. Dopo la Giunta, tutto dovrebbe arrivare in Assemblea immagino dopo l’estate.” Parole che faranno ben sperare i tifosi giallorossi, che da anni attendono un definitivo via libera per la loro nuova “casa”. Leggi su sportface

