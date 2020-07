Ranieri: «Salvezza? Mi divertirò quando avrò riportato la nave nel porto» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato: Salvezza – «Mi divertirò quando avrò riportato la nave nel porto. Siamo stati per troppo tempo sott’acqua e adesso le cose stanno andando in un certo modo. Dobbiamo continuare e non possiamo rilassarci. Abbiamo dimostrare di fare buone gare se siamo concentrati». CONDIZIONE FISICA – «Il lockdown ha portato questi ragazzi soffrire perché in parecchi sono stati contagiati dal virus, motivo per cui hanno rallentato gli ... Leggi su calcionews24

