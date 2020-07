PS5 pesa circa 5 Kg? Su Amazon partono le deliranti recensioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Amazon ha pubblicato diverse pagine segnaposto per PlayStation 5 che suggeriscono la necessità di rafforzare lo scaffale in cui sistemerete la console, poiché a quanto pare peserà 4,78 Kg. Facendo un riferimento, la console next-gen sarà leggermente più pesante di PlayStation 3 e 2 Kg più corposa rispetto PlayStation 4.Come volevasi dimostrare, un gran numero di persone ha pubblicato recensioni sulla console, che, ricordiamo, non uscirà fino alla fine dell'anno. "Ti sto solo facendo sapere che questa PlayStation 5 è la migliore ed è velocissima", afferma Ben nella sua recensione a cinque stelle, "Ti aspetta una sorpresa!" aggiunge MC NME, assegnando alla console altre cinque stelle.Ci sono alcune recensioni meno utili che descrivono la console come un, ... Leggi su eurogamer

