Project Power: il trailer del film Netflix con Jamie Foxx (Di mercoledì 15 luglio 2020) Project Power è il nuovo film Netflix con star l'attore Jamie Foxx in arrivo il 14 agosto, ecco il trailer del progetto. Project Power arriverà il 14 agosto su Netflix e il primo trailer del progetto regala alcune anticipazioni riguardanti la storia e i protagonisti di cui si racconterà la storia. Nel video si introduce infatti la storia che ruota intorno all'esistenza di una pillola in grado di regalare degli incredibili superpoteri per cinque minuti. Il protagonista va quindi alla ricerca della fonte di questa nuova sostanza, collaborando inoltre con un poliziotto. Il trailer anticipa poi qualche effetto della famigerata pillola e si regalano alcune spettacolari ... Leggi su movieplayer

