Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Si gioca alle 19:30 di mercoledì 15 luglio nella cornice dello Stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Go oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sampdoria – Pochi dubbi per Ranieri pronto a confermare il 4-4-1-1 con Bonazzoli alle spalle di Quagliarella. Gabbiadini dovrebbe partire dalla panchina. Cagliari – Out Oliva, Pavoletti e Pellegrini, ma anche Nainggolan. Ionita a sostituirlo a centrocampo. In attacco Zenga conferma Joao Pedro e Simeone. Le Probabili formazioni Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, ... Leggi su sportface

