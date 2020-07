Ora Riace respinge i migranti, «nuovo» corso del comune leghista (Di mercoledì 15 luglio 2020) È il ribaltamento di una celebre storia di livello internazionale, il rovesciamento di una realtà che pareva immutabile. Ma purtroppo non è un ossimoro: Riace respinge i migranti. È il nuovo corso leghista del sindaco (decaduto in quanto ineleggibile ma ancora saldo al suo posto) Tonino Trifoli. È lui che ha preso carta e penna e ha declinato l’invito della Prefettura e dell’Asp di Reggio. La prefettura aveva individuato una struttura, l’ex Hotel Stella Marina, da destinare alla «quarantena dei … Continua L'articolo Ora Riace respinge i migranti, «nuovo» corso del comune leghista proviene da ... Leggi su ilmanifesto

