METEO - ALLUVIONE LAMPO a Palermo causa INONDAZIONE | 2 morti | persone si spostano a nuoto per salvarsi!

Il maltempo sta colpendo la Sicilia con temporali e forti venti. A Palermo, nel giorno di Santa Rosalia, due morti annegati Una giornata da dimenticare per la Sicilia e in particolare per Palermo. Il ...

Come avevamo annunciato anche negli editoriali dei passati giorni, questa sarebbe stata una settimana piuttosto travagliata dal mero punto di vista meteorologico, poiché l’Italia si trova esattamente ...

