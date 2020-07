Mes, la maggioranza si spacca: Italia Viva vota il testo (respinto) per l’attivazione immediata (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – La risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier sul Consiglio Ue è stata approvata dalla Camera con 286 sì e 227 no.Respinta la mozione di Magi (+Europa) che chiedeva di attivare subito il Mes, parere contrario del governo, con un ampio scarto: 402 a 72. Infine è stato bocciato il testo delle opposizioni con 285 voti a 228. Leggi su dire

