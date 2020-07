Lorella Cuccarini in lutto: “Voglio ricordarti così, ora balla tra gli angeli” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarini ha voluto ricordare attraverso un post su Twitter la ballerina Galyn Görg morta all’età di 56 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del coreografo Steve LaChance. Lorella Cuccarini piange la scomparsa della ballerina La ballerina americana Galyn Görg si è spenta all’età di 56 anni. Protagonista di molti show televisivi … L'articolo Lorella Cuccarini in lutto: “Voglio ricordarti così, ora balla tra gli angeli” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

