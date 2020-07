Le “semplificazioni” del governo: una guida di 411 pagine per pagare le tasse (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con una formula simile a quella di certi reality show di successo, esiste una netta cesura tra quello che del governo vediamo all’interno del piccolo schermo e quello che avviene invece fuori, nella vita reale. Promesse, rassicurazioni e impegni severi si limitano, purtroppo, al primo dei due mondi in cui Conte e i suoi si muovono. Nell’altro, di tutto questo ci sono poche tracce, rarefatte. Ennesima prova, dopo i tanti aiuti rimasti su carta mentre l’Italia colpita dal coronavirus si ritrova in ginocchio, arriva dalle tanto sbandierate semplificazioni, che negli slogan televisivi dovrebbero contribuire a rilanciare il Paese a gran velocità. La Pubblica Amministrazione e l’Agenzia delle Entrate, in particolare, dovrebbero trasformarsi secondo Conte in un aiuto prezioso per i cittadini e non più in ostacoli pronti da un momento ... Leggi su ilparagone

meb : Il vero costo della politica oggi è non decidere. Fare scelte sbagliate. Rinviare, tenere risorse bloccate, come è… - FMCastaldo : Ci sono opere bloccate da anni, anche spesso per paura di firma da parte dei funzionari. Il senso del DL… - PrecariUnitINFN : RT @ADIPhD: Quanto indicato al comma 1 (a) dell’articolo 19 del #dlsemplificazioni è un pericoloso passo verso l’autonomia differenziata de… - gaetiannone1971 : RT @fraciaraffo: Il #Governo ha approvato 10 giorni fa 'la madre di tutte le #riforme' (cit.), cioè il decreto #Semplificazioni. E ancora n… - fraciaraffo : Il #Governo ha approvato 10 giorni fa 'la madre di tutte le #riforme' (cit.), cioè il decreto #Semplificazioni. E a… -

Ultime Notizie dalla rete : “semplificazioni” del