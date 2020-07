Le migliori canzoni di Naya Rivera in Glee, da If I Die Young al mash-up di Adele (Di mercoledì 15 luglio 2020) Scegliere tra le migliori canzoni di Naya Rivera in Glee è un'impresa ardua.Una delle ugole d'oro della serie tv, capace di reggere il confronto con altri artisti, Naya Rivera se n'è andata troppo presto, lasciando dietro di sé una grande eredità che resterà impressa nella nostra memoria. Il personaggio della popolare Santana Lopez è apparso sporadicamente nella prima stagione di Glee, salvo poi diventare sempre più centrale negli episodi successivi. Col suo carattere tosto, indipendente ma allo stesso tempo fragile, Santana è diventata un'icona per la comunità LGBTQ+ grazie alla sua relazione con l'amica Brittany.L'attrice e cantante è scomparsa l'8 luglio scorso, in seguito a un ... Leggi su optimagazine

C'è stato un tempo in cui le canzoni di protesta erano semplici e dirette. Magari erano ingenue, ma avevano qualcosa, un fuoco, un'immediatezza. Ce n'erano di incazzate, di sognanti, di utopistiche.

