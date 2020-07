Il nuovo amore di Raffaella Fico è Giulio Fratini, imprenditore con la passione per gli orologi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Archiviato Alessandro, figlio di Luciano Moggi, Raffaella Fico, 31 anni, sembra avere un nuovo amore. La showgirl campana aveva lasciato il procuratore e figlio dell’ex direttore generale della Juventus all’inizio del 2019, e oggi, a poco più di un anno di distanza, pare essersi innamorata nuovamente. kikapress Chi è il fidanzato di Raffaella Fico Il fortunato che è riuscito a rubare il cuore della showgirl ed ex di Mario Balotelli (con cui si è parlato recentemente di un ritorno di fiamma, categoricamente smetto dalla Fico) si chiama Giulio Fratini, ha 28 anni ed è l’erede di una ricca famiglia toscana. Giulio Fratini, compagno di ... Leggi su iodonna

