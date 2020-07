Heather Parisi da Hong Kong sul coronavirus: “Preparatevi, si torna dove eravamo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Terza ondata di contagi da Covid-19 a Hong Kong? Il governo ha imposto nuove misure restrittive come la chiusura di bar, palestre e centri ricreativi per una settimana. Anche gli eventi tornano a essere cancellati, mentre la mascherina ora è di nuovo obbligatoria sui mezzi pubblici. Sono vietati gli assembramenti di più di quattro persone e la ristorazione dopo le 6 di sera. Insomma, si parla nuovamente di restrizioni dopo l’apertura (e la speranza) delle scorse settimane. “Back to the future!! Preparatevi, si torna dove eravamo. In fondo ce lo avevano ‘promesso’! Giornata serena a tutti”, è il messaggio scritto da Heather Parisi, che proprio da Hong Kong, dove vive da ... Leggi su ilfattoquotidiano

