Google Stadia, ingaggiati nuovi sviluppatori per creare esclusive (Di mercoledì 15 luglio 2020) Google ha ingaggiato cinque nuovi sviluppatori per realizzare titoli esclusivi per il suo servizio di cloud gaming Stadia. Due di questi cinque progetti sono già stati completamente realizzati e uno è già pronto per il lancio. Lo sviluppatore Splash Damage, che ha sviluppato la recente esclusiva Microsoft Gears Tactics, sta ora realizzando un gioco multiplayer online chiamato Outcasters, mentre il popolare studio di strategia e tower defense Robot Entertainment ha il terzo capitolo della sua serie Orcs Must Die! in arrivo su Stadia come parte dell’abbonamento a Stadia Pro o per 29,99 euro. (Orcs Must Die! 3 era stato precedentemente annunciato come un’esclusiva di Stadia nell’agosto 2019). Ma la notizia più ... Leggi su nonsolo.tv

pcexpander : Google Stadia: tutti gli annunci dell’ultimo Stadia Connect #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews… - pcexpander : Sekiro in arrivo su Google Stadia, ecco quando #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - webnewsit : Google Stadia, 16 nuovi giochi in arrivo: c’è Sekiro - GianlucaOdinson : Hitman 3 e i recenti capitoli della serie con l'Agente 47 arriveranno su Google Stadia - infoitscienza : Sekiro in arrivo su Google Stadia, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia Sekiro in arrivo su Google Stadia, ecco quando Tom's Hardware Italia Google Stadia, 16 nuovi giochi in arrivo: c’è Sekiro

Google Stadia, piattaforma incentrata sul cloud gaming fortemente criticata per la sua selezione limitata di titoli, aggiunge nuove armi al suo arsenale. Al momento il servizio può contare su 60 gioch ...

Videogiochi, battaglia all’ultima console fra Sony, Microsoft e Google

Con le nuove Playstation 5 e Xbox Serie X ai nastri di partenza, una nuova generazione di console di videogiochi è alle porte. E con il suo arrivo si riapre una nuova stagione della «console war», la ...

Google Stadia, piattaforma incentrata sul cloud gaming fortemente criticata per la sua selezione limitata di titoli, aggiunge nuove armi al suo arsenale. Al momento il servizio può contare su 60 gioch ...Con le nuove Playstation 5 e Xbox Serie X ai nastri di partenza, una nuova generazione di console di videogiochi è alle porte. E con il suo arrivo si riapre una nuova stagione della «console war», la ...