Giugliano, banda del buco in azione: trovato foro profondo 4 metri in un seminterrato (Di mercoledì 15 luglio 2020) banda del buco in azione a Giugliano. I militari dell’arma hanno trovato un foro praticato in un seminterrato di via Dante Alighieri. Il buco aveva un metro di diametro e oltre quattro metri e mezzo di profondità. L’obiettivo dei malviventi erano probabilmente i due ufficili postali o l’istituto bancario della zona. Giugliano, banda del buco … L'articolo Giugliano, banda del buco in azione: trovato foro profondo 4 metri in un seminterrato Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

