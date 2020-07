Giovani e aree interne: due priorità per l’Italia che riparte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono giorni cruciali. In un’estate in cui non possiamo sbagliare niente se vogliamo uscire in piedi dalla recessione da Covid, che rischia di aggravare le già critiche condizioni dell’economia italiana. Sono i giorni in cui il patto tra Italia ed Europa, finalmente, potrebbe stringersi davvero, attorno al Recovery Fund, prima ancora che al Mes. Risorse che, comunque, non vanno sprecate. Quello europeo, comunque, è un abbraccio solidale condizionato. Che non può prescindere da un passaggio: le riforme.L’Europa pretende (giustamente) impegni, visione, politiche di medio e lungo termine. In un quadro progettuale chiaro, in cui la crisi diventi il punto di leva per un decollo reale di politiche di cambiamento, che migliorino le condizioni socio-economiche dei cittadini e delle imprese. Servizi efficienti, nuova e buona economia, occupazione, protezione ... Leggi su huffingtonpost

GarauPina : RT @cagliaripad: Seulo, sviluppo locale e fondi Europei al centro della due giornate di ‘Giovani Animazione e Aree Interne’ - vivere_sardegna : Seulo, sviluppo locale e fondi Europei al centro della due giornate di ‘Giovani Animazione e Aree Interne’ - cagliaripad : Seulo, sviluppo locale e fondi Europei al centro della due giornate di ‘Giovani Animazione e Aree Interne’ - Telecolore : Lotta agli assembramenti, non si escludono atti estremi a Salerno come la chiusura delle aree dove i giovani si rad… - pdvallearno : @ksnt63 Lo stesso fenomeno che si registra ovunque. Polarizzazioni giovani-vecchi aree centrali - periferiche. Tutta Europa è paese -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani aree Giovani e aree interne: due priorità per l’Italia che riparte L'HuffPost Coldiretti Marche, ripartono gli Oscar Green rivolti ai giovani

Questi ultimi, giovani che non studiano e non lavorano ... Coldiretti Marche, il welfare agricolo per le aree interne Il 5,2% dei marchigiani ha difficoltà di accesso a servizi come, ad esempio, ...

Istat: culle vuote in aumento in Italia

Secondo i dati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, persiste il declino avviatosi nel 2015 che ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in Italia in cinque anni Culle vuote ...

Questi ultimi, giovani che non studiano e non lavorano ... Coldiretti Marche, il welfare agricolo per le aree interne Il 5,2% dei marchigiani ha difficoltà di accesso a servizi come, ad esempio, ...Secondo i dati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, persiste il declino avviatosi nel 2015 che ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in Italia in cinque anni Culle vuote ...