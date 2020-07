Gasperini shock: 'Muriel poteva restarci secco' (Di mercoledì 15 luglio 2020) BERGAMO - Un altro risultato tennistico per l' Atalanta , che supera 6-2 il Brescia nel derby . Gian Piero Gasperini , a Sky Sport , gongola ripensando all' attacco atomico dei suoi: 'Tanta roba... si ... Leggi su corrieredellosport

Dalla_SerieA : Gasperini shock: 'Muriel poteva restarci secco' - - SmorfiaDigitale : Gasperini shock: 'Muriel poteva restarci secco' - codeghino10 : RT @CorSport: #Gasperini shock: '#Muriel poteva restarci secco' ??? ?? - SmorfiaDigitale : Gasperini shock: 'Muriel poteva restarci secco' - CorSport : #Gasperini shock: '#Muriel poteva restarci secco' ??? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini shock

Corriere dello Sport

Il tecnico ha commentato l'incidente domestico occorso all'attaccante colombiano.Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente… Leggi ...