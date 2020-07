Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinvolti, governo ci convochi’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) La riconversione verde, puntando anche sull’alimentazione a idrogeno, come progetto quinquennale per l’ex Ilva. È quanto immagina il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Una decarbonizzazione totale con la chiusura dell’area a caldo e l’utilizzo esclusivo di forni elettrici: di questo, secondo un’anticipazione di Repubblica, il titolare del Mise avrebbe discusso con Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega al green Deal, ottenendo l’appoggio del politico olandese che nelle scorse settimane aveva caldeggiato l’utilizzo dei fondi destinati all’Italia per una spinta anche verso l’idrogeno. Una svolta ambientale per Taranto, da 60 anni stretta tra lavoro e aria ... Leggi su ilfattoquotidiano

bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinvolti… - clikservernet : Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinvo… - Noovyis : (Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinv… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinvolti… - fattoquotidiano : Ex Ilva, ‘idea di una riconversione green totale puntando anche sull’idrogeno’. Fiom e Uilm: ‘Basta annunci disinvo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva ‘idea La notte di San Silvestro dei tarantini Corriere di Taranto