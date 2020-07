Diletta Leotta dea della natura: il vestito troppo corto fa impazzire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Diletta Leotta continua a lasciare senza parole tutti con i suoi scatti super sexy e questa volta il vestito cortissimo ha fatto impazzire i follower Diletta Leotta, Fonte foto: Instagram (@ Diletta Leotta)Sempre più bella e molto amata dai fan, Diletta Leotta fa impazzire Instagram con scatti davvero super sexy e che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione: il vestito super corto è da sogno. In alcune stories di qualche giorno fa, la nota inviata DAZN, si è mostrata mentre gioca a biliardino con una scollatura davvero molto profonda che ha lasciato sicuramente tutti a bocca aperta. Come al solito, la nota ... Leggi su chenews

Sportbaddies : RT @Sportbaddies: Diletta Leotta ?????? - GQitalia : Certe giornaliste sono famose come i giocatori, anche di più - OCardinal17 : Agg itt già che l'unica cosa bona è dazn è Diletta Leotta? - m_vitelli : Il mio pezzo di oggi per GQ Italia - ItaSportPress : Diletta Leotta scopre di avere il pollice verde ma il lato B nero incanta il web - -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Prestazione al di sotto delle aspettative per gli azzurri, che nel finale rischiano anche la beffa: sui social pochi dubbi sui peggiori in campo. Solo un punto per il Napoli a Bologna. La squadra di G ...Roma – Dopo l'anticipo di ieri sera con l'Atalanta vittoriosa sul Brescia, entra oggi nel vivo la trentatreesima giornata di campionato: sette le partite in calendario, cinque in onda su Sky e due su ...