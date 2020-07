Di Maio: “I Benetton non gestiranno più le nostre autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l’abbiamo fatta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “I Benetton hanno accettato le condizioni del governo. Lo Stato diventerà il primo azionista di autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualche mese uscirà definitivamente da Aspi. Questo significa che i Benetton non gestiranno più le nostre autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l’abbiamo fatta. Dopo molte battaglie, lasciatemi dire che è un ottimo risultato. Impensabile fino a un anno fa, quando nella precedente esperienza di governo c’era chi continuava ogni giorno a mettersi di traverso”. E’ scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della svolta ... Leggi su lanotiziagiornale

