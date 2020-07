Coronavirus:Belgio, numero nuove infezioni aumentato dell'8% (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 15 LUG - Il numero di nuove infezioni da Coronavirus in Belgio nel periodo dal 5 all'11 luglio è aumentato dell'8% rispetto alla settimana precedente, dal 28/6 al 4/7,. L'aumento è ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - Il numero di nuove infezioni da coronavirus in Belgio nel periodo dal 5 all'11 luglio è aumentato dell'8% rispetto alla settimana precedente (dal 28/6 al 4/7). L'aumento è ...

