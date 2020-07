Coronavirus e test coreano: 7 minuti per il risultato, come funziona e prezzo (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Veneto, una delle regioni più colpite dalla pandemia di Coronavirus, è stato approvato un test rapido per diagnosticare il Covid-19, che consente di ottenere i risultati in meno di 10 minuti (7, per l’esattezza). Ovviamente, il grado di sensibilità di questo tipo di test non è lo stesso di un esame effettuato in laboratorio ma presenta alcuni vantaggi. Il nuovo test infatti rileva i soggetti con carica virale abbastanza elevata da trasmettere il contagio ad altre persone. Il test rapido prodotto in Corea del Sud rispetto a quelli disponibili in Italia, “Non è sensibile agli anticorpi ma alla presenza del virus. Abbiamo chiesto alla ditta coreana di spedirci alcuni dispositivi in prova perché riteniamo che questa possa essere ... Leggi su quotidianpost

