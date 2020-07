Ciclismo – Grave incidente nella prima gara post-Covid in Polonia: furgone investe la motostaffetta, un morto (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’era grande attesa e tanto etusiasmo per la Dookola Mazowsza, la prima gara a tappe internazione UCI post-Covid, aperta a team professionisti e non, in quel di Teresin (Polonia), a pochi km da Varsavia. Un gravissimo incidente ha per&oGrave; fatto sprofondare l’evento in una spirale di caos e tristezza. A 30 km dall’arrivo, un furgone ha investito la motostaffetta presente davanti al gruppo di ciclisti. Nell’impatto il pilota ha perso la vita. Daniele Calosso, ds della Iseo Serrature Rime Carnovali, squadra presente alla corsa, ha raccontato la dinamica di quanto accaduto: “eravamo a 10 chilometri dall’ingresso nel circuito finale (30 km dall’arrivo, ndr), quando dovevamo attraversare una ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Grave Ciclista investito da un'auto, grave in ospedale L'Arena Furgone travolge staffetta, morto il pilota: sospesa la prima corsa Uci post-Covid

Venticinque squadre, tra cui la Iseo Serrature Rime Carnovali, team Continental bresciano diretto da Mario Chiesa e Daniele Calosso, e la Israel Academy, formazione WorldTour. Tutti in Polonia per il ...

Pedalare con Dynamo Camp: tra giovani e beneficenza

Pedalare assume un valore ancora più intenso se si aggiunge uno scopo benefico. È con questo obiettivo che nasce l’iniziativa “2+Milioni di km”, ideata e organizzata da Bikevo con la partnership della ...

