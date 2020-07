Chi era Galyn Görg, la ballerina e attrice morta nel giorno del suo 56esimo compleanno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco chi era Galyn Görg, l’attrice e ballerina è morta oggi all’età di 56 anni, in Italia divenne popolare grazie a Fantastico 6 e SandraRaimondo Show L’attrice e ballerina Galyn Görg è morta oggi a 56 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, era nata a Los Angeles il 15 luglio 1964. La causa del decesso al momento non è ancora nota. La Görg si laureò in Liberal Arts al Santa Monica College, si trasferì poi in Italia dove divenne famosa nel 1985 grazie alla sua partecipazione a Fantastico 6, co-conduceva il programma con Pippo Baudo, Beppe Grillo e Lorella Cuccarini e ballava con Steve LaChance. ... Leggi su nonsolo.tv

M5S_Europa : #Autostrade: il #M5S era stato chiaro fin da subito, la revoca è inevitabile e necessaria. Ringraziamo… - FMCastaldo : A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e… - ilpost : Chi era #ArtemisiaGentileschi, celebrata oggi nel doodle di Google - PeppeLiberti : @hardcorejudas mi ricordo che se ne parlò anni fa, c'era chi suggeriva che ogni autore, oltre all'affiiazione, avre… - Bruce0770 : RT @mariobianchi18: Tanto per ricordare chi c'era fra quelli che nel 2008 votarono il Salva #Benetton, che li aveva finanziati in campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era «Chi passa da qui sappia chi era Angelo Ricapito». L'Anpi commemora il partigiano giovinazzese GiovinazzoViva Negli Stati Uniti sono ricominciate le esecuzioni federali

Donald Trump, che è candidato per un secondo mandato il 3 novembre, è un forte sostenitore della pena capitale, soprattutto per chi uccide un poliziotto e per i trafficanti di droga. Daniel Lewis Lee, ...

Sigarette elettroniche, per il 72% di chi le utilizza sono utili

Tra chi oggi è ancora ancorato all’utilizzo della sigaretta tradizionale ... se nell’arco dell’anno si era registrato un andamento stabile, da febbraio a marzo 2020 si è registrato un incremento degli ...

Donald Trump, che è candidato per un secondo mandato il 3 novembre, è un forte sostenitore della pena capitale, soprattutto per chi uccide un poliziotto e per i trafficanti di droga. Daniel Lewis Lee, ...Tra chi oggi è ancora ancorato all’utilizzo della sigaretta tradizionale ... se nell’arco dell’anno si era registrato un andamento stabile, da febbraio a marzo 2020 si è registrato un incremento degli ...