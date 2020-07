Ce l’abbiamo fatta: i Benetton lasceranno Autostrade (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Benetton hanno accettato le condizioni del governo. Lo Stato diventerà il primo azionista di Autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualche mese uscirà definitivamente da Aspi. Questo significa che i Benetton non gestiranno più le nostre Autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l’abbiamo fatta. Dopo molte battaglie, lasciatemi dire che è un ottimo risultato. Impensabile fino a un anno fa, quando nella precedente esperienza di governo c’era chi continuava ogni giorno a mettersi di traverso. Adesso però teniamo gli occhi aperti. Questo risultato tanto sperato lo raggiungeremo tramite un’operazione di mercato e non con la revoca. Quindi dovremo stare attentissimi. In particolare, se ... Leggi su ilblogdellestelle

CottarelliCPI : Leggo sul Corriere che da domani sarà di nuovo possibile portare il trolley in aereo. Non so se hanno ascoltato noi… - luigidimaio : Lo Stato sarà il primo azionista di Autostrade, la famiglia #Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualch… - M5S_Europa : Abbiamo mantenuto la promessa. Hanno vinto i cittadini. L'impegno del #M5S e di #Conte affinché fosse fatta giustiz… - Nury07833353 : RT @MPenikas: LN Di Maio: “I Benetton non gestiranno più le nostre autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l’abbiamo fatta” ht… - Mov5Stelle : RT @luigidimaio: Lo Stato sarà il primo azionista di Autostrade, la famiglia #Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualche mese… -

