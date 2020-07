Catania, intera famiglia positiva al Covid-19: ora sono tutti in quarantena (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’emergenza sanitaria in Italia sembra aver preso la giusta piega, ma tutti i cittadini devono mantenere alta l’attenzione e continuare ad osservare tutte le norme disposte dal Governo e da Cts, soprattutto perché ci sono ancora nuovi casi di positività. A Catania, infatti, una famiglia composta da una coppia di coniugi e i loro due figli minorenni è risultata positiva al Covid-19; fortunatamente sono tutti asintomatici e ora sono in quarantena nella loro abitazione. Il primo componente del nucleo familiare a risultare positivo sarebbe emerso durante il protocollo di sicurezza applicato prima di un ricovero in un ospedale della città. A quel punto sarebbero stati effettuati i ... Leggi su sportface

