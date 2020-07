Campo rom possibile focolaio: 3 contagi e area videosorvegliata per evitare fughe (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È della ragazza 17enne incinta e di due familiari il primo bilancio dei positivi al coronavirus nel Campo roma di Scampia, zona a nord di Napoli. Secondo quanto apprende l’ANSA dall’Asl Napoli 1, ieri sono stati sottoposti a tampone 11 persone del nucleo familiare della 17enne che abitano tutti nella stessa abitazione. Due sono risultati positivi. L’Asl ha, quindi, acquisito informazioni dai due contagiati e ricostruito così la catena delle relazioni. In mattinata sono state sottoposte a tampone altre 9 persone non imparentate con la ragazza, sposata con un coetaneo, che vivono nello stesso Campo rom di Scampia. I risultati sono attesi per in giornata. Agli abitanti è stato chiesto di non uscire dal Campo rom con l’Asl Napoli 1 ... Leggi su anteprima24

