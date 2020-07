Benetton fuori da Autostrade chi ha vinto? (Di mercoledì 15 luglio 2020) La famiglia Benetton è fuori da Autostrade infatti dopo quasi due anni si sta chiudendo la complicata situazione, in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 Agosto 2018. Al termine di una riunione durata sei ore, il governo ha trovato il compromesso che porterà alla nazionalizzazione della società autostradale e all’estromissione di Atlantia senza procedere … Leggi su periodicodaily

