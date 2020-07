Bellanova: 30 milioni di euro in più contro la xylella in Puglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Pronti 30 milioni di euro in più per il contenimento della xylella in Puglia. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, commentando gli esiti della riunione odierna del Comitato di sorveglianza sull’attuazione del Piano operativo agricoltura. Secondo Bellanova, si tratta di “risposte concrete. Semplifichiamo le procedure e concentriamo le risorse per il sostegno degli investimenti e per il ripristino del potenziale produttivo, aumentando i plafond delle misure già previste dal Psr della Puglia. Allo stesso tempo lavoriamo per velocizzare l’intera attuazione del piano da 300 milioni di euro per il rilancio. Quello che ho chiesto agli Uffici è di ... Leggi su quifinanza

Mipaaf_ : #Xylella: 30 milioni di euro per sostegno a investimenti e ripristino potenziale produttivo. #Bellanova: semplifich… - giornali_it : Bellanova: 30 milioni di euro in più contro la xylella in Puglia #15luglio #QuotidianiNazionali #IlMessaggero… - Mariagi22629904 : RT @Mipaaf_: #Xylella: 30 milioni di euro per sostegno a investimenti e ripristino potenziale produttivo. #Bellanova: semplifichiamo le pro… - maelmale : - patriziadegioia : RT @Mipaaf_: #Xylella: 30 milioni di euro per sostegno a investimenti e ripristino potenziale produttivo. #Bellanova: semplifichiamo le pro… -