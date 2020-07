Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2020: Emma muore. E' Thomas il suo assassino? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 16 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Emma muore in un tragico incidente. Thomas assiste alla scena senza aiutare... è lui l'artefice della tragedia? Leggi su comingsoon

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5 vediamo che Emma, scoperta la verità su Beth, vuole rivela ...Ecco arrivare le anticipazioni americane sui nuovi episodi di Beautiful che verranno trasmessi a partire dal 20 luglio. Per capire le anticipazione bisogna ricordare come si era interrotta la storylin ...