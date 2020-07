Apple non dovrà versare 13 miliardi di tasse non riscosse all’Irlanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Apple strappa una vittoria contro l’Antitrust europea a proposito dei 13 miliardi di tasse arretrate da pagare in Irlanda contestati alla Mela dalla Commissione europea. A dirlo è una sentenza della Corte di giustizia europea che ha annullato la decisione di Bruxelles di condannare il colosso di Cupertino alla restituzione di quelli che erano stati considerati dall’Authority come un aiuto di stato illegittimo passando da una tassazione agevolata. Secondo i giudici del tribunale europeo, la Commissione non ha saputo a provare che gli accordi presi tra la società e il fisco irlandese abbiano effettivamente costituito un aiuto e un vantaggio anticoncorrenziale per Apple. Inoltre, sempre secondo quanto si legge nella sentenza, ... Leggi su wired

