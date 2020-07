Apple e le tasse con lo sconto in Irlanda: tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sentenza del tribunale dell’Ue annulla la multa da 13 miliardi ad Apple perché la Commissione europea «non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale» Leggi su corriere

FabrizioMassar0 : Tasse con lo sconto in Irlanda, il Tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi a #Apple: non è provato il 'vantagg… - restivogab : RT @Corriere: Tasse con lo sconto in Irlanda, il Tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi ad Apple - serenel14278447 : RT @Corriere: Tasse con lo sconto in Irlanda, il Tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi ad Apple - CarloFerrara76 : RT @ItalianPolitics: La Corte di Giustizia UE annulla la decisione della Comm. UE sulle tasse eluse da Apple in Irlanda. Ovvio: volete sput… - Corriere : Tasse con lo sconto in Irlanda, il Tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi ad Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Apple tasse Apple e tasse, ogni decisione sarà una sconfitta per l'Irlanda iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone Imu e Tasi e 2020 in ritardo, cosa fare e quanto costa mettersi in regola a Milano

L'Imu e la Tasi dal 2020 sono state accorpate; il pagamentodi queste imposte solitamente avviene in acconto e a saldo, rispettivamente il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). Qualora si tratt ...

Perché la Commissione Ue temporeggia sulla digital tax

Dopo la minaccia degli Usa di tariffe sulle importazioni francesi in caso di riscossione dell’imposta digitale da parte di Parigi, la Commissione europea sta prendendo tempo sull’adozione della digita ...

L'Imu e la Tasi dal 2020 sono state accorpate; il pagamentodi queste imposte solitamente avviene in acconto e a saldo, rispettivamente il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). Qualora si tratt ...Dopo la minaccia degli Usa di tariffe sulle importazioni francesi in caso di riscossione dell’imposta digitale da parte di Parigi, la Commissione europea sta prendendo tempo sull’adozione della digita ...