Al Borgo la droga spacciata anche dai bambini | 140 anni di carcere per 17 imputati

Avrebbero gestito lo spaccio di droga al Borgo Vecchio, sfruttando anche bambini e ragazzini, e per loro oggi pomeriggio sono arrivate condanne molto pesanti: poco meno di 140 anni di carcere per 17 i ...

