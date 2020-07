Zero contagi, zero decessi. Puglia: 4541 positivi a test corona virus, nessun incremento rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 14 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2661 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 204.917 test. 3.926 sono i pazienti guariti. 68 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541, così ... Leggi su noinotizie

L’ultimo bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus in Veneto, quello emesso stamattina, è senza dubbio positivo. Azienda Zero riporta infatti di due soli nuovi contagi, mentre i ricoveri in più ...

Mentre il mondo fa i conti con la pandemia del secolo, il Turkmenistan ha un grave problema di polvere. Secondo il governo illiberale della repubblica affacciata sul Mar Caspio sarebbe anche l’unico, ...

