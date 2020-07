Xavier Dolan: chi è il giovane regista e attore canadese (Di martedì 14 luglio 2020) Xavier Dolan è un giovane regista e attore canadese, noto per essere la mente del film rivelazione È solo la fine del mondo in grado di raccogliere apprezzamenti di pubblico e critica. Xavier Dolan: chi è, età, lavoro, Instagram, fidanzata, figli, curiosità dell’attore e regista canadese Nato in Canada nel 1989, Xavier Dolan ha iniziato in tenera età a recitare, dirigendo il primo film appena maggiorenne, nel 2008, “J’ai tué ma mère”, scritto peraltro a 16 anni. Un successo imprevedibile per la pellicola, arrivata al festival di Cannes e in grado di presentarlo come regista ... Leggi su italiasera

