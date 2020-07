Ubisoft Montreal cambio al vertice: Christophe Derennes è il nuovo capo dello studio (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo quanto riferito, Christophe Derennes è subentrato all'uscente Yannis Mallat.Grossi cambiamenti sono in corso in casa Ubisoft dopo le accuse di abusi e molestie sessuali contro importanti dirigenti dell'azienda. Ora, il publisher ha iniziato la sua opera di "pulizia", come promesso dal CEO Yves Guillemot.Proprio di recente, Ubisoft ha annunciato la partenza di alcuni dei suoi massimi dirigenti, come Serge Hascoet e, appunto, Yannis Mallat. Secondo Samuel Horti di Business Insider, Christophe Derennes ha ormai assunto parte del ruolo di Mallat nella supervisione di Ubisoft Montreal.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : E' Christophe Derennes è il nuovo capo di #UbisoftMontreal. -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Montreal Ubisoft Montreal cambio al vertice: Christophe Derennes è il nuovo capo dello studio Eurogamer.it Ubisoft Montreal cambio al vertice: Christophe Derennes è il nuovo capo dello studio

Secondo quanto riferito, Christophe Derennes è subentrato all'uscente Yannis Mallat. Grossi cambiamenti sono in corso in casa Ubisoft dopo le accuse di abusi e molestie sessuali contro importanti diri ...

In arrivo in Ghost Recon: Breakpoint i partner AI

Ubisoft Montreal si è unito al pre-show di Ubisoft Forward per annunciare che Ghost Recon: Breakpoint riceverà un nuovo aggiornamento il 15 luglio e che la cosa più degna di nota è l'inclusione dei ...

Secondo quanto riferito, Christophe Derennes è subentrato all'uscente Yannis Mallat. Grossi cambiamenti sono in corso in casa Ubisoft dopo le accuse di abusi e molestie sessuali contro importanti diri ...Ubisoft Montreal si è unito al pre-show di Ubisoft Forward per annunciare che Ghost Recon: Breakpoint riceverà un nuovo aggiornamento il 15 luglio e che la cosa più degna di nota è l'inclusione dei ...