"Tu assassino, tuo figlio stupratore. Verme, mer***". Terrificante attacco in pubblico a Beppe Grillo (Di martedì 14 luglio 2020) No, i tifosi della Roma non hanno gradito più di tanto il Terrificante e delirante "sonetto" dedicato da Beppe Grillo a Virginia Raggi, quello con cui ancora non è chiaro se il capo-comico la abbia silurata o al contrario "portata in palmo di mano" (molto più probabile la prima). Già, il grillino infatti ha definito "gente di fogna" i romani. Insomma, non era poi così difficile ipotizzare qualche reazione scomposta. E quest'ultima, appunto, è arrivata dai tifosi giallorossi. Come rivela iltempo.it, questi hanno esposto lo striscione che potete vedere qui sotto in via Piccolomini, a Roma. Striscione durissimo che recita: "Tu assassino e tuo figlio stupratore... insulti Roma... ma sei una mer*** senza onore. ... Leggi su liberoquotidiano

Cesare Battisti: "Cibo in cella inadeguato a mia salute". Torregiani: abituato a ostriche

L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, che sta scontando dal gennaio 2019 l’ergastolo per 4 omicidi nel carcere di Massama, è comparso venerdì davanti al Tribunale di sorveglianza di C ...

Battisti protesta perché il rancio è scarso. Gli manca il caviale di chi lo proteggeva

Che la dignità non gli appartenga già lo sapevamo. Ma ora scopriamo che all'assassino Cesare Battisti manca anche il più banale senso del ridicolo. Abituato alle comodità e alle riverenze tributategli ...

