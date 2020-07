“Stop”. Giovanni Ciacci, stavolta la botta è davvero grossa: la notizia arrivata poco fa (Di martedì 14 luglio 2020) Non un bel momento per Giovanni Ciacci. La voce che circolava nei corridoio televisivi adesso ha trovato conferma. Finisce dopo un anno appena l’avventura del conduttore su la 8 alla guida di ‘Vite da copertina’. L’emittente ha deciso che a prendere il posto di Giovanni Ciacci e Eleonoire Casalegno sarà Rosanna Cancellieri. Un addio che fa rumore, ancora di più perché nato come una sfida di Giovanni Ciacci a ‘Detto Fatto’ e Bianca Guaccero, del quale si voleva porre come competitor. Ad oggi non si conoscono i motivi di questo nuovo cambio di conduzione ma è probabile che la rete voglia semplicemente rinnovare la trasmissione. In una intervista rilasciata a Nuovo Tv, nel numero in edicola da martedì 14 luglio 2020, la ... Leggi su caffeinamagazine

