Spagna, inflazione giugno sale come previsto (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Recupera l’inflazione in Spagna a giugno. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di aprile l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,5% a giugno su base mensile, dopo la variazione nulla di maggio ed in linea con le attese degli analisti. Su base annua, il dato rileva una flessione dello 0,3%, come da attese, dopo il -0,9% del mese precedente. L’inflazione armonizzata registra una variazione negativa dello 0,3% annuale, rispetto al -0,9% precedente ed al -0,3% del consensus. Su base mensile, il dato cresce dello 0,4%, centrando le aspettative, rispetto al +0,1% del mese precedente. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Recupera l'inflazione in Spagna a giugno. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di aprile l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,5% a giugno su base mensile, dopo ...

