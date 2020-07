Sonia Bruganelli pubblica foto hater su Instagram e attacca: “Io mi devo rifare? (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) E’ ancora bufera su Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis pubblica FOTO di una hater su Instagram e chiede se è lei che si deve rifare, i social tutti contro di lei Ogni giorno che passa Sonia Bruganelli è sempre più nella bufera. A far smuovere gli haters stavolta è stata la FOTO postata dalla Bruganelli su Instagram. Sonia non ha paura delle critiche e fino ad ora lo ha dimostrato apertamente. Per lei condividere sui social quello che le pare e piace è normale, e questo però spesso la mette in discussione. Fino a qualche giorno fa è stata la scelta di andare n ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Sonia Bruganelli la trovata geniale della moglie di Bonolis per sfuggire ai paparazzi - #Sonia #Bruganelli #trovata… - infoitcultura : Sonia Bruganelli continui attacchi dagli haters! - infoitcultura : Sonia Bruganelli, una hater la offende suggerendole di ritoccarsi, lei pubblica il suo nome e mette a confronto una… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, lady Bonolis esplosiva in costume, il VIDEO - infoitcultura : Sonia Bruganelli pubblica la foto di una hater e scatena la bufera: «Perché la faccia me la devo rifare io?» -