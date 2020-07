"Silvio Berlusconi resta unfit". Intervista a Bill Emmott (Di martedì 14 luglio 2020) A Bill Emmott, giornalista e scrittore britannico, direttore dell’Economist dal 1993 al 2006, si deve la famosa copertina del settimanale nel 2001 dal titolo “Why Berlusconi is unfit to lead Italy”. Oggi vive in Irlanda, si definisce un “Brexile” - esiliato per colpa della Brexit – e il suo prossimo libro sull’importanza delle donne nella società del Giappone uscirà in Europa tra qualche settimana. Negli ultimi giorni prima Romano Prodi ha fatto cadere un tabù, poi Carlo De Benedetti si è detto pronto a “trangugiare il rospo” di un Governo sostenuto da Forza Italia. DIrettore, allora Silvio Berlusconi non è più unfit, inadatto, per i suoi principali avversari di un ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : “Approvo Berlusconi al governo con la sinistra purché si dia il benservito a Conte”. La scelta di campo di Carlo de… - marcotravaglio : PROMEMORIA/1 Romano Prodi, alla festa del quotidiano che in tempi ormai remoti fu la palestra dell’antiberlusconism… - ItaliaViva : #Bonafede sulla condanna a Silvio Berlusconi nel processo sui diritti tv Mediaset e sulle dichiarazioni del giudice… - RenatoDeLorenz2 : RT @HuffPostItalia: 'Silvio Berlusconi resta unfit'. Intervista a Bill Emmott - slgcubposte : L'amore (per il capitalismo) supera ogni inimicizia. #Debenedetti #Berlusconi -