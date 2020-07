Salvini: "Revochino la concessione Si è già perso troppo tempo in liti" (Di martedì 14 luglio 2020) "Se il parere legale lo motiva e lo giustifica, si revochi e finalmente si riparta". Così il segretario della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it sul tema delle concessioni autostradali nel giorno del tanto atteso Consiglio dei ministri. "Si è già perso troppo tempo a causa dei litigi e delle incertezze del governo, ci sono milioni di Italiani in coda ogni giorno, ci sono 15 miliardi di investimenti... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

LegaSalvini : #Salvini: 'Il Ponte di Genova è finito a tempi di record e non si sa ancora chi lo gestirà: una follia!' - LegaSalvini : ++ #SALVINI: 'BASTA CHIACCHIERARE, REVOCHINO CONCESSIONE AUTOSTRADE' ++ - Marco1999Busa : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Il Ponte di Genova è finito a tempi di record e non si sa ancora chi lo gestirà: una follia!' - Marcolit67 : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Il Ponte di Genova è finito a tempi di record e non si sa ancora chi lo gestirà: una follia!' - Flavio64198542 : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Il Ponte di Genova è finito a tempi di record e non si sa ancora chi lo gestirà: una follia!' -