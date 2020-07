Roberto Formigoni assolto dalle accuse di corruzione per tangenti nella sanità lombarda (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto Formigoni è stato assolto dall’accusa di corruzione, nell’ambito di un processo a suo carico per tangenti ricevute nell’ambito della sanità regionale. Non si tratta del caso Maugeri, stavolta: il caso in cui era coinvolto Roberto Formigoni riguarda un giro di tangenti riguardante l’acquisto, da parte dell’ospedale Maggiore di Cremona, di un acceleratore lineare per le terapie oncologiche, acquistato a un prezzo ritenuto ben superiore a quello di mercato. accuse di abuso d’ufficio e corruzione Le tecnologie di cui si parla sarebbero state fornite dalla ditta Hermex di proprietà di Giuseppe Lo Presti. Quest’ultimo avrebbe pagato una tangente ... Leggi su thesocialpost

