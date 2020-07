Rambo nella Foresta Nera, chi è il fuggitivo che spaventa la Germania (Di martedì 14 luglio 2020) E’ stato ribattezzato Rambo, come il personaggio interpretato da Sylvester Stallone, perché armato di arco, frecce e un coltello. Non è però un eroe cinematografico l’uomo di 31 anni che i è rifugiato in Germania, nella Foresta Nera, ed è attualmente ricercato da un centinaio di poliziotti. La sua fuga è iniziata quando l’uomo, identificato da tabloid Bild come Yves Rausch, ha disarmato quattro poliziotti tedeschi prima di addentrarsi nella Foresta dove ha fatto perdere le sue tracce. Al momento la zona è sorvolata da elicotteri e un nutrito numero di agenti sta battendo la Foresta palmo a palmo per scovare l’uomo. Divieto di uscita per i residenti della zona Il 31enne si è ... Leggi su italiasera

