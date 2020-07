Nuove assunzioni nella sanità lombarda Servono 1.600 nuovi infermieri (Di martedì 14 luglio 2020) «Arrivano ulteriori rinforzi per la sanità territoriale. La Giunta regionale ha varato un provvedimento che mette a disposizione, complessivamente,175 milioni 806 mila euro in due anni per assumere 1.600 infermieri di comunità, per completare il reclutamento delle “Unità speciali di continuità assistenziale - Usca” (per la Lombardia ne sono previste 200), per le attività di assistenza domiciliare integrata e per nuovi assistenti sociali». Leggi su ecodibergamo

ClubAlfaIt : #Fiat 500 elettrica: nuove assunzioni a Mirafiori in vista della salita produttiva - Cor_Core_Acceso : RT @Run_Man_: @mariolavia Potenzialmente nessuno anzi ci saranno nuove assunzioni visto che lo scopo dell'attuale proprietà è fare utili e… - infoitinterno : Comune Sant'Andrea Apostolo dello Ionio: concorsi per nuove assunzioni - Gemma67926881 : RT @Emanuela306: @orizzontescuola Legalità è una mobilità straordinaria interprovinciale su tutti i posti senza aliquote PRIMA delle nuove… - Gemma67926881 : RT @Emanuela306: @orizzontescuola I docenti non trasferiti al Sud, in emergenza sanitaria, chiedono a viva voce una mobilità straordinaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove assunzioni Girgenti Acque, in arrivo una nuova pianta organica: previste nuove assunzioni AgrigentoNotizie Concorso Protezione Civile 2020: bandi in uscita, requisiti

A breve uscirà in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di 30 unità di personale nella Protezione Civile: tutte le ultime informazioni. Tra i concorsi pubblici 2020 in arrivo, c’è i ...

Civitavecchia: revocato sciopero della Polizia locale, i dettagli dell’accordo

“Grazie alla tenacia ed alla forza unitaria dei lavoratori della Polizia Locale di Civitavecchia oggi si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle CISL FP Roma Capitale e Rieti, che aveva procla ...

A breve uscirà in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di 30 unità di personale nella Protezione Civile: tutte le ultime informazioni. Tra i concorsi pubblici 2020 in arrivo, c’è i ...“Grazie alla tenacia ed alla forza unitaria dei lavoratori della Polizia Locale di Civitavecchia oggi si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle CISL FP Roma Capitale e Rieti, che aveva procla ...