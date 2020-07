Non più di uno: Renato Pozzetto alle prese con il difficile ruolo di padre (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 1989 è uscito nei Cinema il film Non Più di uno, diretto dal regista Roberto Pelosso. Renato Pozzetto interpreta il ruolo di un padre sull’orlo di una crisi di nervi. Un cinquantenne che ama la sua compagna che però ha la sfortuna per lui di rimanere incinta, e da quel momento l’aria si fa opprimente. Lui è già padre di due bambini, e non vuole tornare per nulla a cambiare i pannolini, e a doversi occupare di un neonato alla sua età. Berto Pelosso ha pensato e diretto la sua prima commedia come un teatrino degli equivoci dove i personaggi, sembra non abbiano niente di meglio da fare che complicarsi la vita. Renato Pozzetto non è sempre “in parte”, mentre gli altri se la cavano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

borghi_claudio : La bolla Tesla è impressionante, meno male che non lavoro più in borsa, queste cose mi hanno sempre disturbato. - FBiasin : 37 rigori in più rispetto a un anno fa, nessuno come noi in Europa. In teoria è lo stesso sport con lo stesso reg… - luigidimaio : Da 206 anni sempre presenti a difesa del Paese, in prima linea anche durante questa emergenza. Buon anniversario al… - silbice : RT @catlatorre: Secondo la candidata della Lega in Toscana, Ceccardi, 'oggi non ha più senso dirsi antifascisti'. Si sbaglia: fino a quand… - zucco52 : RT @ValerioMalvezzi: Italia ultima tra 42 Paesi più industrializzati. Mia sintesi: finché al Parlamento mandiamo ex disoccupati, non faremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it