Naya Rivera, la Polizia conferma la morte: 'Il corpo nel lago era il suo, non ci sono prove che sia un omicidio' (Di martedì 14 luglio 2020) Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to ... Leggi su stranotizie

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - claufilippetti : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… - Paola55459402 : RT @Adnkronos: #NayaRivera ha salvato il figlio prima di morire' -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Addio Naya Rivera, recuperato corpo da lago

Non c'è più speranza per Naya Rivera. Il corpo recuperato oggi dalle acque del lago Piru in California è quello della 33enne attrice di «Glee» scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con ...

"Naya Rivera ha salvato il figlio prima di morire"

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...

Non c'è più speranza per Naya Rivera. Il corpo recuperato oggi dalle acque del lago Piru in California è quello della 33enne attrice di «Glee» scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con ...Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...